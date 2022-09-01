380 дітей стали жертвами російського вторгнення

https://racurs.ua/ua/n174296-380-ditey-zagynuly-vnaslidok-masshtabnogo-rosiyskogo-vtorgnennya-infografika.html

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В Україні вже 380 дітей загинули внаслідок повномасштабного вторгнення рф. Ще щонайменше 736 дітей отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Про це сьогодні, 1 вересня, повідомляє прес-служба Офісі генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

Донецькій області — 388;

Харківській області — 203;

Київській області — 116;

Чернігівській області — 68;

Миколаївській області — 67;

Луганській області — 61;

Херсонській області — 55;

Запорізькій області — 46.

Зокрема, зафіксовані випадки:

31 серпня в Синельниківському районі Дніпропетровської області на касетному боєприпасі смертельно травмувався 17-річний підліток;

30 серпня внаслідок артилерійського обстрілу ворогом Харкова отримала поранення шестирічна дівчинка.

Внаслідок російських обстрілів та бомбардувань пошкоджені вже 2 тис. 328 закладів освіти, з них 289 зруйновані повністю.