Топ-менеджер российского «Лукойла» выпал из окна больницы

Топ-менеджер российского «Лукойла» выпал из окна больницыhttps://racurs.ua/n174297-top-menedjer-rossiyskogo-lukoyla-vypal-iz-okna-bolnicy.htmlРакурс
У москві загинув голова ради директорів «Лукойлу» Равіль Маганов.
Топ-менеджер російського нафтового гіганта випав з вікна палати московської Центральної клінічної лікарні (ЦКЛ) й помер від отриманих травм. Про це повідомляють російські ЗМІ.
Зазначається, що чоловік випав з вікна близько 7.30 за місцевим часом.
Стверджується, що в лікарні він перебував через проблеми із серцем, а також «депресію».
Маганов працював у «Лукойлі» з 1993 року. Обіймав посади віце-президента з нафтовидобутку, згодом першого віце-президента з розвідки та видобутку. У червні 2020 року він очолив раду директорів компанії.
Інцидент з Магановим — це вже п’ятий випадок загибелі російських топ-чиновників за незрозумілих обставин від початку широкомасштабного вторгнення рф в Україну.