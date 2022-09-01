Топ-менеджер российского «Лукойла» выпал из окна больницы

В России погиб топ-менеджер нефтяного гиганта «ЛУКойл», фото:

https://racurs.ua/n174297-top-menedjer-rossiyskogo-lukoyla-vypal-iz-okna-bolnicy.html

Ракурс

У москві загинув голова ради директорів «Лукойлу» Равіль Маганов.

Топ-менеджер російського нафтового гіганта випав з вікна палати московської Центральної клінічної лікарні (ЦКЛ) й помер від отриманих травм. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що чоловік випав з вікна близько 7.30 за місцевим часом.

Стверджується, що в лікарні він перебував через проблеми із серцем, а також «депресію».

Маганов працював у «Лукойлі» з 1993 року. Обіймав посади віце-президента з нафтовидобутку, згодом першого віце-президента з розвідки та видобутку. У червні 2020 року він очолив раду директорів компанії.

Інцидент з Магановим — це вже п’ятий випадок загибелі російських топ-чиновників за незрозумілих обставин від початку широкомасштабного вторгнення рф в Україну.