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На Донбассе умер российский политик
На Донбассе умер российский политикhttps://racurs.ua/n173736-na-donbasse-umer-rossiyskiy-politik.htmlРакурс
євген новіков, заступник очільника ради Алтайського краю помер під час обстрілу у Шахтарському на Донеччині. Раніше він писав у соцмережах, що привозив окупантам «лакомства і снарягу».
РосЗМІ пишуть, що він зник ще 10 липня, але тіло найшли тільки зараз.
Частина ЗМІ та Телеграм-каналів пише, що разом з новіковим загинули і ті, хто його супроводжував та приїхав попіаритись на війні у Україні. Двоє нібито госпіталізовані, четверо — зникли безвісти, скоріше за все загинули.
Шах і мат. На Донбасі все просто. Приперся — помер.
У Шахтарську досі продовжують збирати та впізнавати останки окупантів, які загинули внаслідок епічної демілітаризації складу боєприпасів ще 10 липня. Зокрема, тільки зараз змогли впізнати заступника голови громадської палати Алтайського краю євгена новікова. Як повідомляє сайт Барнаула, внаслідок демілітаризації від новікова залишилися лише фрагменти черепа, тож упізнання дещо затяглося, але тепер останки поїхали додому на Алтай. Замість того, щоб займатися проблемами свого рідного міста ідіот поперся за тисячі кілометрів у чужу країну і безглуздо перетворився на попіл. Що в головах цих людей? — прокоментував новину український блогер Денис Казанський.
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