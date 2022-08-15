На Донбассе умер российский политик

https://racurs.ua/n173736-na-donbasse-umer-rossiyskiy-politik.html

Ракурс

євген новіков, заступник очільника ради Алтайського краю помер під час обстрілу у Шахтарському на Донеччині. Раніше він писав у соцмережах, що привозив окупантам «лакомства і снарягу».

РосЗМІ пишуть, що він зник ще 10 липня, але тіло найшли тільки зараз.

Частина ЗМІ та Телеграм-каналів пише, що разом з новіковим загинули і ті, хто його супроводжував та приїхав попіаритись на війні у Україні. Двоє нібито госпіталізовані, четверо — зникли безвісти, скоріше за все загинули.

Шах і мат. На Донбасі все просто. Приперся — помер.