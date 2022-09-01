Белорусские истребители начали тренироваться гораздо ближе к границе с Украиной

Тим часом білоруський диктатор лукашенко захотів «демілітаризувати» Україну та розповів, чи готова РБ до війни.

Є головна проблема — демілітаризація України. Щоб там натовці не розмістили найсучасніше озброєння ракетне. У тому числі з ядерними боєголовками. Нам би від цього легше було? Ні. Тому ми в цьому плані абсолютно підтримуємо росію, — сказав самопроголошений президент під час відкриого уроку, який він провів для школярів своєї країни.