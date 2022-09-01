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Белорусские истребители начали тренироваться гораздо ближе к границе с Украиной
Белорусские истребители начали тренироваться гораздо ближе к границе с Украинойhttps://racurs.ua/n174306-belorusskie-istrebiteli-nachali-trenirovatsya-gorazdo-blije-k-granice-s-ukrainoy.htmlРакурс
Білоруські винищувачі тепер тренуються набагато ближче до кордону з Україною
На початку цього тижня винищувачі з Ліди і Барановичів, а також гелікоптери з Мачулищів почали тренуватися над 230-м загальновійськовим полігоном «Обуз-Лєсновський» (Барановичівський район), однак зараз, схоже, їх тренувальна зона змістилася значно ближче до кордону з Україною, — повідомила 1 вересня моніторингова група «Бєларуські Гаюн».
На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без змін. Підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях.
Зберігатися загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору республіки білорусь, — йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 1 вересня.
Тим часом білоруський диктатор лукашенко захотів «демілітаризувати» Україну та розповів, чи готова РБ до війни.
Є головна проблема — демілітаризація України. Щоб там натовці не розмістили найсучасніше озброєння ракетне. У тому числі з ядерними боєголовками. Нам би від цього легше було? Ні. Тому ми в цьому плані абсолютно підтримуємо росію, — сказав самопроголошений президент під час відкриого уроку, який він провів для школярів своєї країни.
Також kукашенко заявив, що білоруські військові можуть вступити у війну, якщо будуть порушені кордони білорусі.
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