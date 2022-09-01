Білоруські винищувачі тепер тренуються набагато ближче до кордону з Україною

https://racurs.ua/ua/n174306-biloruski-vynyschuvachi-pochaly-trenuvatysya-nabagato-blyjche-do-kordonu-z-ukrayinou.html

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Білоруські винищувачі тепер тренуються набагато ближче до кордону з Україною

На початку цього тижня винищувачі з Ліди і Барановичів, а також гелікоптери з Мачулищів почали тренуватися над 230-м загальновійськовим полігоном «Обуз-Лєсновський» (Барановичівський район), однак зараз, схоже, їх тренувальна зона змістилася значно ближче до кордону з Україною, — повідомила 1 вересня моніторингова група «Бєларуські Гаюн».

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без змін. Підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях.

Зберігатися загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору республіки білорусь, — йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 1 вересня.