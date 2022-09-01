Мы чувствовали себя заложниками - Human Rights Watch опубликовал доклад о фильтрационных лагерях для украинцев в рф

https://racurs.ua/n174315-my-chuvstvovali-sebya-zalojnikami-human-rights-watch-opublikoval-doklad-o-filtracionnyh-lageryah.html

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Наприкінці серпня російське пропагандистське інформагентство ТАРС повідомило, що за півроку війни з України до Росії було «евакуйовано» понад 3,5 млн людей, включаючи майже 600 тис. дітей.

Через кілька днів після цього правозахисна організація Human Rights Watch опублікувала 71-сторінкову доповідь, в якій звинуватила росію у примусовому переміщенні українських громадян, а також у жорсткій та принизливій процедурі «фільтрації».

Доповідь ґрунтується на численних розповідях тих, хто пройшов цей шлях і вимушено опинився у росії. У своєму дослідженні Human Rights Watch наголошує, що примусове переміщення цивільних осіб — це серйозне порушення законів війни, яке є воєнним злочином, а в деяких випадках може бути визнаним і злочином проти людяності.

У звіті Human Rights Watch (HRW) показано різні види тиску з боку російських військових та офіційних осіб, які змусили мирних жителів вирушити до росії.

Правозахисна організація розповідає, що пов’язані з росією офіційні особи, які організували «евакуацію», говорили біженцям, що вони не мають іншого вибору, окрім як залишитися на окупованих територіях або вирушити до росії. Про повернення в Україну вони рекомендували забути.

Одна жінка з Маріуполя, яку перевезли до росії, сказала HRW:

Звичайно, ми скористалися б можливістю поїхати в Україну, якби могли, це точно. Але у нас не було вибору, не було змоги поїхати туди.

Інші біженці повідомили правозахисну організацію, що про відсутність вибору їм говорили російські військові на блокпостах та в окупованих містах.

Громадяни України не повинні ставитися до ситуації, коли єдиним вибором для них є виїзд до Росії. Крім того, людей, які біжать від військових дій, не можна піддавати принизливим і жорстоким перевіркам, — заявив старший експерт Human Rights Watch з криз і конфліктів Белкіс Вілле.

Багато жителів України змушені евакуюватися до Європи через фейкову днр та росію. Їм доводиться проходити «фільтрацію» та зніматися у пропагандистських відео.

Наразі немає можливості незалежно перевірити, скільки українців було вивезено до росії, однак, як пише Human Rights Watch, те, як цей процес був організований і як проводилося переселення, дозволяє розцінювати його як примусовий.

У доповіді йдеться, що російська та пов’язана з росією влада не має права змушувати громадян України евакуюватися до Росії — ні в індивідуальному, ні в масовому порядку. Примусовим переміщенням також вважаються випадки, коли людина погоджується на переїзд, але робить це через побоювання, що у разі відмови вона може зіткнутися з насильством, жорстоким поводженням або позбавленням волі.

Human Rights Watch підкреслює, що сторона, яка окуповує територію, не має права використовувати важку ситуацію для того, щоб схилити людей до переїзду.

Так, наприклад, згадується 70-річний чоловік, який розповів правозахисній організації, що російські військові намагалися умовити його «евакуюватися». Вони мотивували це тим, що чоловік жив в окупації та його стратять українські військові, якщо повернуться на цю територію. Чоловік все ж таки залишився у своєму будинку, але сотні сімей з цього поселення в результаті поїхали до росії.

Тих, хто погодився виїхати, далі чекав процес «фільтрації», під час якого у людей збирали біометричну інформацію, зокрема, у них брали відбитки пальців і фотографували. Крім того, співробітники фільтраційних пунктів обшукували людей, перетрушували їхні речі, вивчали вміст їх телефонів і ставили їм питання про їхні політичні погляди та збройні сили України.

У черзі на цю процедуру люди по кілька тижнів жили у школах, громадських центрах, урядових будівлях, наметах чи транспортних засобах, найчастіше в антисанітарних умовах та з обмеженим харчуванням.

Один зі співрозмовників Human Rights Watch розповів, що в очікуванні фільтрації він разом із десятками інших маріупольців два тижні жив у важких умовах у будівлі сільської школи. Чоловік додав, що за цей час багато людей захворіли і з жахом думали, що на них чекає.

Ми почувалися заручниками, — сказав він.

При цьому, зазначає правозахисна організація, не всім вдається пройти саму «фільтрацію» — люди, які її «провалили», опинялися в ізоляторах на підконтрольних росії територіях.

У деяких випадках вони пропадали і про їхню подальшу долю нічого не відомо. HWR наголошує, що є всі підстави вважати, що цим людям загрожує серйозна небезпека, включаючи тортури, жорстоке поводження і навіть смерть.