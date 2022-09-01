МАГАТЭ не защитило украинские СМИ во время миссии на Запорожскую АЭС - Зеленский

https://racurs.ua/n174323-magate-ne-zaschitilo-ukrainskie-smi-vo-vremya-missii-na-zaporojskuu-aes-zelenskiy.html

Ракурс

В приміщення Запорізької АЕС разом з місією МАГАТЕ 1 вересня мали потрапити й українські журналісти. Але цього не сталося, розповів президент України Володимир Зеленський під час звернення до українців.

Коли ми бачилися з паном Гроссі та членами місії в Києві, ми домовилися про те, що місію обов’язково супроводжуватимуть журналісти з українських і міжнародних ЗМІ. Незалежні журналісти. Щоб світ бачив правду. Бачив, що насправді відбувається. На жаль, цього не зроблено. Хоча обіцяно. На жаль, окупанти не пустили журналістів, але організували масовку своїх пропагандистів. На жаль, представники МАГАТЕ не захистили представників незалежних ЗМІ, — сказав президент.

Він вважає, що росіяни намагаються перетворити цю місію МАГАТЕ на «безплідну екскурсію по станції».

У нас є чіткі дані про те, що Росія робила дуже багато цинічних речей, щоб обманути місію. Зокрема за допомогою залякування мешканців Енергодара. Сподіваємося, що місія все ж зробить об'єктивні висновки з обставин на станції. І головне, що має відбутися, — це демілітаризація території станції. Саме це є метою українських і міжнародних зусиль. І погано, що ми поки не почули відповідних закликів від МАГАТЕ. Хоча й говорили про це з паном Гроссі на нашій зустрічі в Києві. Це був ключовий безпековий пункт наших домовленостей: демілітаризація і повний контроль з боку наших атомників, — сказав Зеленський.

За результатами поїздки місії МАГАТЕ 1 вересня на ЗАЕС її голова Гроссі заявив, що розгляне питання щодо постійної присутності представників організації на станції.

Інспектори МАГАТЕ не мали приватних розмов з персоналом захопленої Запорізької АЕС, а пересувалися станцією та говорили зі співробітниками у присутності російських військових та працівників «Росатому» — про це «Суспільному» на умовах анонімності розповів інженер ЗАЕС.

За його словами, росіяни переконували представників місії МАГАТЕ, що на станції перебувають війська «радіологічного, хімічного та біологічного захисту», а не бойові підрозділи російської армії. Також інспекторів переконували, що це нібито українські військові обстрілюють ЗАЕС.

«Ракурс» повідомляв, що МАГАТЕ залишить своїх представників на ЗАЕС. Також він заявив, що побачив «ключові речі», які хотів побачити. Водночас на відео з атомної станції потрапила російська військова техніка.