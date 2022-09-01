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На Донбассе "прилетело" на базу рашистов в глубоком тылу
На Донбассе «прилетело» на базу рашистов в глубоком тылу (ФОТО)https://racurs.ua/n174324-na-donbasse-priletelo-na-bazu-rashistov-v-glubokom-tylu-foto.htmlРакурс
У селищі Рубці Донецької області, яке тимчасово окуповане росіянами з травня цього року, під час нічного обстрілу загинуло 13 та поранено дев’ятеро співробітників так званого мнс днр.
Про це 1 вересня повідомило саме так зване рятувальне відомство днр.
Усіх постраждалих доставлено до лікарні. Рубці знаходяться на півночі Донецької області, поблизу Ізюму Харківської області.
Згодом в мережі оприлюднили фото розбитої бази росіян.
Крім того, поблизу Ізюма військові окупаційних сил Росії під час обстрілу їхніх позицій українською артилерією втекли й покинули свою БМП. Відео вогневого ураження росіян опублікував волонтер Роман Донік.
Окупанти розташувалися у невеликому населеному пункті на Ізюмському напрямку в Харківській області.
Вони пересувалися розбитими вуличками, а потім поставили свою бойову машину піхоти БМП-2 між зруйнованими будівлями.
Судячи з опублікованих кадрів, українські військові побачили бронетехніку та скупчення окупантів біля неї за допомогою розвідувального дрона.
Потім бійці ЗСУ розпочали артилерійський обстріл позиції ворога, а росіяни почали тікати до своїх основних позицій на тимчасово окупованій Харківщині. Під час панічного відступу свою БПМ їм довелося залишити.
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