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Ракурс
В глибокий і спокійний тил росіян "прилетіло" по базі

На Донбасі «прилетіло» на базу рашистів в глибокому тилу (ФОТО)

1 вер 2022, 22:42
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У селищі Рубці Донецької області, яке тимчасово окуповане росіянами з травня цього року, під час нічного обстрілу загинуло 13 та поранено дев’ятеро співробітників так званого мнс днр.





Про це 1 вересня повідомило саме так зване рятувальне відомство днр.

Усіх постраждалих доставлено до лікарні. Рубці знаходяться на півночі Донецької області, поблизу Ізюму Харківської області.

Згодом в мережі оприлюднили фото розбитої бази росіян.

В глибокий і спокійний тил росіян "прилетіло" по базі

В глибокий і спокійний тил росіян "прилетіло" по базі

Крім того, поблизу Ізюма військові окупаційних сил Росії під час обстрілу їхніх позицій українською артилерією втекли й покинули свою БМП. Відео вогневого ураження росіян опублікував волонтер Роман Донік.

Окупанти розташувалися у невеликому населеному пункті на Ізюмському напрямку в Харківській області.

Вони пересувалися розбитими вуличками, а потім поставили свою бойову машину піхоти БМП-2 між зруйнованими будівлями.

Судячи з опублікованих кадрів, українські військові побачили бронетехніку та скупчення окупантів біля неї за допомогою розвідувального дрона.

Потім бійці ЗСУ розпочали артилерійський обстріл позиції ворога, а росіяни почали тікати до своїх основних позицій на тимчасово окупованій Харківщині. Під час панічного відступу свою БПМ їм довелося залишити.

Джерело: Ракурс


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