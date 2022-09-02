Как отдыхать и восстанавливать мирную жизнь, рассказали украинцам

https://racurs.ua/n174349-kak-otdyhat-i-vosstanavlivat-mirnuu-jizn-rasskazali-ukraincam.html

Ракурс

Попри війну з росією українці повинні знаходити сили, щоб повертатися до мирного життя, а також відпочинку. Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Там також порадили не піддаватися «зраді» й прагнути відновлювати життя, оскільки це злить росіян.

Попри те, що війна триває, українці знаходять сили, аби повертатися до мирного життя — у наших містах відновлюють роботу кафе та ресторани, а виконавці влаштовують концерти, — йдеться у повідомленні.

У Центрі нагадали, що усе це стало можливим завдяки Збройним силам України, які щодня захищають спокій громадян, й дали кілька настанов: