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Пенсионное удостоверение появилось в «Дії» - как загрузить

Пенсионное удостоверение появилось в «Дії» — как загрузить (ВИДЕО)

2 сен 2022, 16:40
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Пенсійне посвідчення в електронній формі з’явилося у державному застосунку «Дія». Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України.





Наразі доступні два види пенсійних посвідчень:

  • за віком: для жінок — від 55 років, для чоловіків — від 60;

  • спеціальне — видане через втрату годувальника, інвалідність тощо.

Щоб документ відображався в «Дії», він має бути виданим після 2014 року. Якщо людина має пенсійну книжку старого зразка, її потрібно оновити на пластикову картку в Пенсійному фонді.

Пенсійне посвідчення, видане за віком, потрапить у застосунок автоматично, так само, як і цифровий паспорт. Водночас спеціальне посвідчення необхідно додати в перелік документів самостійно й оновити застосунок.

Пенсійне посвідчення у «Дії» — як завантажити:

Источник: Ракурс


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