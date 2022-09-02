Люди пешком вышли из оккупации в Херсонской области

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Війна росії проти України триває. Тим часом у Херсонській області літні люди пішки вийшли з окупації. Таким чином вдалося евакуюватися 12-м мешканцям захопленого населеного пункту. Про це повідомила поліція Херсонщини.

Літні українці здолали кілька кілометрів, після чого вбрід перейшли річку Інгулець, щоб дісталися до найближчого підконтрольного Україні населеного пункту.

Такі дії співгромадян, попри смертельну небезпеку, свідчать про справжнє ставлення до воєнних злочинців росії.

Працівники поліції транспортували чоловіків та жінок до безпечного місця тимчасового прихистку.