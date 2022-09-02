Пенсійне посвідчення з’явилося у «Дії» - як завантажити (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n174348-pensiyne-posvidchennya-z-yavylosya-u-diyi-yak-zavantajyty-video.html

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Пенсійне посвідчення в електронній формі з’явилося у державному застосунку «Дія». Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України.

Наразі доступні два види пенсійних посвідчень:

за віком: для жінок — від 55 років, для чоловіків — від 60;

спеціальне — видане через втрату годувальника, інвалідність тощо.

Щоб документ відображався в «Дії», він має бути виданим після 2014 року. Якщо людина має пенсійну книжку старого зразка, її потрібно оновити на пластикову картку в Пенсійному фонді.

Пенсійне посвідчення, видане за віком, потрапить у застосунок автоматично, так само, як і цифровий паспорт. Водночас спеціальне посвідчення необхідно додати в перелік документів самостійно й оновити застосунок.

Пенсійне посвідчення у «Дії» — як завантажити: