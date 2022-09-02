Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Пенсійне посвідчення з’явилося у «Дії» - як завантажити (ВІДЕО)

Пенсійне посвідчення з’явилося у «Дії» — як завантажити (ВІДЕО)

2 вер 2022, 16:40
999

Пенсійне посвідчення в електронній формі з’явилося у державному застосунку «Дія». Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України.





Наразі доступні два види пенсійних посвідчень:

  • за віком: для жінок — від 55 років, для чоловіків — від 60;

  • спеціальне — видане через втрату годувальника, інвалідність тощо.

Щоб документ відображався в «Дії», він має бути виданим після 2014 року. Якщо людина має пенсійну книжку старого зразка, її потрібно оновити на пластикову картку в Пенсійному фонді.

Пенсійне посвідчення, видане за віком, потрапить у застосунок автоматично, так само, як і цифровий паспорт. Водночас спеціальне посвідчення необхідно додати в перелік документів самостійно й оновити застосунок.

Пенсійне посвідчення у «Дії» — як завантажити:

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів