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Як відпочивати і відновлювати мирне життя, розповіли українцям
Як відпочивати і відновлювати мирне життя, розповіли українцямhttps://racurs.ua/ua/n174349-yak-vidpochyvaty-i-vidnovluvaty-myrne-jyttya-rozpovily-ukrayincyam.htmlРакурс
Попри війну з росією українці повинні знаходити сили, щоб повертатися до мирного життя, а також відпочинку. Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Там також порадили не піддаватися «зраді» й прагнути відновлювати життя, оскільки це злить росіян.
Попри те, що війна триває, українці знаходять сили, аби повертатися до мирного життя — у наших містах відновлюють роботу кафе та ресторани, а виконавці влаштовують концерти, — йдеться у повідомленні.
У Центрі нагадали, що усе це стало можливим завдяки Збройним силам України, які щодня захищають спокій громадян, й дали кілька настанов:
суперечки між українцями про те, що хтось дозволяє собі відпочивати, поки інші воюють, лише грають на руку росіянам. Як і будь-які інші конфлікти всередині нашого суспільства. Саме вороги хотіли би бачити нас у постійному страху та захованими по підвалах;
відпочинок потрібен кожному. Це допомагає не тільки людям набратися сил для важкої праці, а й нашій економіці;
не варто забувати, що абсолютно безпечного місця в Україні немає. Тож при плануванні відпочинку потрібно враховувати правила безпеки та чинні обмеження;
війна триває. Наші захисники гинуть щодня. Тому запальні танці під гучну музику все ж можуть образити чиїсь почуття. Обирайте свій відпочинок виважено.
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