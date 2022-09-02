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Ракурс
Як відпочивати і відновлювати мирне життя, розповіли українцям

Як відпочивати і відновлювати мирне життя, розповіли українцям

2 вер 2022, 16:58
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Попри війну з росією українці повинні знаходити сили, щоб повертатися до мирного життя, а також відпочинку. Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.





Там також порадили не піддаватися «зраді» й прагнути відновлювати життя, оскільки це злить росіян.

Попри те, що війна триває, українці знаходять сили, аби повертатися до мирного життя — у наших містах відновлюють роботу кафе та ресторани, а виконавці влаштовують концерти, — йдеться у повідомленні.

У Центрі нагадали, що усе це стало можливим завдяки Збройним силам України, які щодня захищають спокій громадян, й дали кілька настанов:

  • суперечки між українцями про те, що хтось дозволяє собі відпочивати, поки інші воюють, лише грають на руку росіянам. Як і будь-які інші конфлікти всередині нашого суспільства. Саме вороги хотіли би бачити нас у постійному страху та захованими по підвалах;

  • відпочинок потрібен кожному. Це допомагає не тільки людям набратися сил для важкої праці, а й нашій економіці;

  • не варто забувати, що абсолютно безпечного місця в Україні немає. Тож при плануванні відпочинку потрібно враховувати правила безпеки та чинні обмеження;

  • війна триває. Наші захисники гинуть щодня. Тому запальні танці під гучну музику все ж можуть образити чиїсь почуття. Обирайте свій відпочинок виважено.

Джерело: Ракурс


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