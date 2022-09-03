"Газпром" остановил "Северный поток" - ставки в энергетической войне путина против ЕС повышаются

https://racurs.ua/n174373-gazprom-ostanovil-severnyy-potok-stavki-v-energeticheskoy-voyne-putina-protiv-es-povyshautsya.html

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Російський газовий монополіст «Газпром» увечері 2 вересня повністю зупинив «Північний потік».

Провідні ЗМІ світу написали, що це стало відповіддю рф на схвалення міністрами G-7 механізму обмеження цін на російську нафту.

У п’ятницю міністри групи промислово розвинутих демократій G7 закликали розробити систему, яка дозволяла б продавати російську нафту лише за цінами, нижчими за ринкові.

За кілька годин Москва завдала удару у відповідь — «Газпром» оголосив, що в суботу постачання газу через «Північний потік» не відновиться, а газогін буде закритий на невизначений термін.

Технічне обслуговування єдиної робочої турбіни «Північного потоку» виявило несправності, газопровід не працюватиме до їх усунення, йдеться у заяві корпорації «Газпром».

Росіяни заявили, що буцімто під час проведення планового технічного обслуговування на газоперекачувальному агрегаті на компресорній станції «Портова» виявили витік масла, а Ростехнагляд попередив корпорацію, що такі несправності не дозволяють забезпечити безпечну експлуатацію газотурбінного двигуна.

Усунути витік можна лише «в умовах спеціалізованого ремонтного підприємства. До усунення зауважень до роботи обладнання транспорт газу до газопроводу «Північний потік» повністю зупинено, — йдеться у заяві «Газпрому».

Компанія також опублікувала фотографію одного з витоків, виявлених під час планового технічного обслуговування.

Реакція на демарш рф

Крім того, Кремль оголосив, що припинить продавати нафту компаніям, які беруть участь в механізмі обмеження цін G7.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що вона твердо переконана в необхідності обмежити ціни на російський газ, який по трубопроводу експортується до ЄС.

Аналітики кажуть, що «Газпром» настільки обмежив обсяги «Північного потоку» в останні тижні, що ефективність газогону більше не є вирішальною для загальних основ ринку, але новини про трубопровід все ще мають психологічний вплив.

Повне припинення роботи, очевидно, матиме наслідки для настроїв ринку, враховуючи те, наскільки напруженим є ринок, — сказав Массімо Ді Одоардо, віце-президент консалтингової фірми Wood Mackenzie з питань глобального газу.

Така подія «підвищить ризик подальших скорочень через інші трубопроводи, які постачають російський газ до ЄС через Україну та Туреччину», додав він, коментуючи ситуацію для The New York Times.

Нині Європа бореться з інфляцією, політичною нестабільністю на континенті, яку вона викликає, та суттєво зменшує споживання російських енергоресурсів. А от доходи Москви від їх продажу зросли на 40% порівняно з минулим роком — завдяки високим цінам на них та підвищенню попиту з боку Індії та Китаю.

Ціни на газ, наприклад, в 10 разів вище ніж рік тому, а «Газпром» вихваляється рекордним чистим прибутком в першому півріччі — 41,3 млрд дол.

З якими цінами на газ відкриються ринки в понеділок — поки ніхто не знає, але прогнози невтішні.

Занепокоєння полягає в тому, що якщо поставки будуть обмежені, вам доведеться знайти заміну, а зараз там недостатньо інфраструктури, щоб замінити цей газ, — сказала Рут Ляо, яка займається питаннями зрідженого природного газу в дослідницькій компанії ICIS.

Це означає, що великі промислові підприємства в Європі, які залежать від природного газу, можуть бути закриті, оскільки доступне паливо направляється для підтримки тепла в будинках.

Наслідки можуть відбитися далеко за межами Європи, сказала Ляо, оскільки дефіцит палива призведе до зростання цін у всьому світі, створюючи фінансовий тиск на заводи в Південній Америці та Азії, які в певний момент не могли дозволити собі працювати.

Крок «Газпрому», на жаль, не є несподіванкою, — написав у Twitter Шарль Мішель, президент Європейської ради. Використання газу як зброї не змінить рішучості ЄС. Ми прискоримо наш шлях до енергонезалежності. Наш обов’язок — захищати наших громадян і підтримувати свободу України.

Washington Post пише, що 9 вересня міністри енергетики ЄС зустрінуться, щоб обговорити відповідь блоку, яка дозволить знизити ціни на енергоносії та зменшити їх дефіцит взимку.