Украинцы атакуют на Херсонщине в трех направлениях — разведка Великобритании

https://racurs.ua/n174375-ukraincy-atakuut-na-hersonschine-v-treh-napravleniyah-razvedka-velikobritanii.html

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Британська розвідка у ранковому зведенні пише, що з 29 серпня Збройні сили України відновили наступальні операції на півдні України.

На думку британців, це «тривалий наступ на широкому фронті на захід від річки Дніпро з упором на три напрямки в межах окупованої росією Херсонської області».

Цілі операції Британія називає «обмеженими», Лондон не вказує, чи входить до них деокупація обласного центру — Херсона.

У повідомленні у Твіттер Міноборони великої Британії йдеться про те, що «сили України, ймовірно, досягли певної міри тактичної раптовості, використовуючи погану логістику, адміністрування та керівництво у російських збройних силах».

Оскільки бойові дії також продовжуються в секторах Донбасу та Харкова, ключовим питанням для російського командування буде рішення про напрям спрямування оперативного резерву, який вони зможуть створити.