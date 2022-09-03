«Укрзализныця» запускает эвакуационные поезда для жителей оккупированного Крыма. Фото: УЗ

https://racurs.ua/n174390-ukrzaliznycya-zapuskaet-programmu-po-evakuacii-dlya-jiteley-kryma.html

Ракурс

«Укрзалізниця» оголосила про запуск програми евакуації українців, які проживають в окупованому Криму.

З анексованого півострова громадяни зможуть скористатись евакуаційними поїздами із Запоріжжя, Кривого Рогу та Одеси. Пасажирам залізничники обіцяють харчування у дорозі, безкоштовну медичну допомогу та «підйомні» від «Укрпошти». Про це 2 вересня голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін повідомив у Telegram.

За його словами, сьогодні він проінспектував вокзалів Запоріжжя та Кривого Рогу, які стануть опорними для евакуації кримчан, які забажають скористатися залізничним транспортом.

Розклад руху потягів «Укрзалізниці» для кримчан:

із Запоріжжя:

до Києва о 18.58

до Львова о 10.15, 15.30, 19.08

до Івано-Франківська о 21.34

до Ужгорода о 15.03

із Кривого Рогу:

до Києва о 20.25

до Львова о 15.35

з Одеси:

до Києва о 21.01

до Рахова о 14.54

до Ужгорода о 15.54

до Львова о 20.45

В «Укрзалізниці» додали, що потяги до Львова будуть безкоштовними.

Нагадаємо, наприкінці серпня в Офісі президента України заявили, що влада почала готувати евакуаційні маршрути з тимчасово окупованого Криму. Маршрути розраховані на жителів, які виявлять бажання покинути анексований росіянами півострів на період активної деокупації.