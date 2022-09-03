«Укрзализныця» запускает программу по эвакуации для жителей Крымаhttps://racurs.ua/n174390-ukrzaliznycya-zapuskaet-programmu-po-evakuacii-dlya-jiteley-kryma.htmlРакурс
«Укрзалізниця» оголосила про запуск програми евакуації українців, які проживають в окупованому Криму.
З анексованого півострова громадяни зможуть скористатись евакуаційними поїздами із Запоріжжя, Кривого Рогу та Одеси. Пасажирам залізничники обіцяють харчування у дорозі, безкоштовну медичну допомогу та «підйомні» від «Укрпошти». Про це 2 вересня голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін повідомив у Telegram.
За його словами, сьогодні він проінспектував вокзалів Запоріжжя та Кривого Рогу, які стануть опорними для евакуації кримчан, які забажають скористатися залізничним транспортом.
Розклад руху потягів «Укрзалізниці» для кримчан:
із Запоріжжя:
- до Києва о 18.58
- до Львова о 10.15, 15.30, 19.08
- до Івано-Франківська о 21.34
- до Ужгорода о 15.03
із Кривого Рогу:
- до Києва о 20.25
- до Львова о 15.35
з Одеси:
- до Києва о 21.01
- до Рахова о 14.54
- до Ужгорода о 15.54
- до Львова о 20.45
В «Укрзалізниці» додали, що потяги до Львова будуть безкоштовними.
Нагадаємо, наприкінці серпня в Офісі президента України заявили, що влада почала готувати евакуаційні маршрути з тимчасово окупованого Криму. Маршрути розраховані на жителів, які виявлять бажання покинути анексований росіянами півострів на період активної деокупації.