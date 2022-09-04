ВСУ за сутки ликвидировали 450 оккупантов. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n174406-vsu-za-sutki-likvidirovali-450-okkupantov-i-sojgli-15-tankov-infografika.html

Ракурс

Бойові втрати російських окупантів наближаються до 50 тис. ліквідованих ворогів.

З початку війни країна-агресор не дорахувалася вже 49 тис. 500 солдатів та офіцерів. За 3 вересня були знищені 450 загарбників, спалено 15 танків та 27 броньовиків, знищено 13 артилерійських систем, одну РСЗВ та три системи ППО. Також українські військові збили один ворожий літак та гелікоптер. Про це 4 вересня повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 4 вересня орієнтовно склали:

особового складу — близько 49 тис. 500 (+450) осіб ліквідовано,

танків — 2 тис. 49 (+15) од,

бойових броньованих машин — 4 тис. 430 (+27) од,

артилерійських систем — 1 тис. 147 (+13) од,

РСЗВ — 294 (+1) од,

засоби ППО — 156 (+3) од,

літаків — 236 (+1) од,

гелікоптерів — 206 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 864 (+0),

крилаті ракети — 203 (+0),

кораблі/катери — 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 3 тис. 276 (+8) од,

спеціальна техніка — 106 (+1).

У Генштабі додали, що найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках.

Нагадаємо, у місті Олешки на лівобережжі Херсонщини ЗСУ знищили ще один зенітно-ракетний гарматний комплекс (ЗРГК) «Панцир-С1». За даними OSINT-проекту Oryx, росіяни в Україні втратили вже щонайменше дев’ять «Панцирів».