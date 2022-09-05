Война в Украине. Фото: Генштаб

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Українські військові не лише дають гідну відсіч ворогу на всіх ділянках фронту, але й успішно знищують окупантів.

Підрозділи наших військ успішно відбили наступ ворога в районах населених пунктів Бахмутське, Весела Долина, Зайцеве, Кодема та Соледар на Бахмутському напрямку, а також в районах Первомайського, Водяного та Невельського на Авдіївському напрямку. А поблизу Семенівки та Купянська в Харківській області ЗСУ потужно вдарили по районах скупчення противника. Був знищений один із польових складів з боєприпасами, живу силу противника та військова техніка. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України від 5 вересня.

Російські військові продовжують обстрілювати військову та цивільну інфраструктуру. Застосовують танки, бойові машини, міномети, ствольну та реактивну артилерію. Зокрема, на Сіверському напрямку ворог обстріляв понад 10 населених пунктів. Найбільше вогневого впливу зазнали Гасичівка, Янжулівка, Миколаївка, Михальчина Слобода Чернігівської області та Нововасилівка, Нова Гута, Середина-Буда, Бачівськ, Яструбине і Смолине Сумської області.

Противник гатив і на Харківському напрямку — під обстріл потрапили райони населених пунктів Дементіївка, Нове, Одноробівка, Борщова, Соснівка, Уди, Руські Тишки, Питомник, Руська Лозова, Слобожанське, Момотове, Петрівка, Байрак, Гусарівка, Чепіль та Мосьпанове.

На Слов’янському напрямку обстрілів з боку окупантів зазнали Краснопілля, Дібрівне, Вірнопілля та Богородичне. А Дмитрівці ворог завдав авіаудару. На Краматорському напрямку були обстріляні райони Піскунівки, Донецького, Кривої Луки, Сіверська та Спірного.

Білогорівка, Веселе, Зайцеве, Кодема, Майорськ, Бахмутське, Соледар, Бахмут, Миколаївка та Зеленопілля потрапили під ворожий вогонь на Бахмутському напрямку, а на Авдіївському напрямку були обстріляні Красногорівка, Мар’їнка, Авдіївка та Водяне.

На Новопавлівському напрямку ворог гатив по районах населених пунктів Новомихайлівка, Парасковіївка, Керменчик та Времівка, а на Запорізькому напрямку обстріляв райони Новополя та Новосілки.

На Південнобузькому напрямку російські окупанти обороняються й обстріляли райони 14 населених пунктів, а з авіації атакував райони Березнегуватого, Безіменного, Великого Артакового, Сухого Ставка та Білої Криниці.

Нагадаємо, 4 вересня в Офісі президента України заявили, що ЗСУ звільнили селище Високопілля, розташоване на півночі Херсонської області.