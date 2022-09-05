Основную цель россии в войне с Украиной назвала британская разведка

Основную цель рф в войне с Украиной назвала британская разведка. Фото: espreso.tv

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Наступ на Донбасі є головною метою російських окупаційних військ в Україні.

Основними напрямками наступу на Донбасі залишаються Авдіївка під Донецьком і район в 60 км на північ навколо Бахмута. Раніше країна-агресор домоглася найбільшого успіху на цій ділянці, але тепер просування ворога сповільнилося — приблизно на 1 км на тиждень в напрямку Бахмута. Про це 5 вересня повідомило Міністерство оборони Великої Британії в Twitter.

Британці упевнені, що політичною метою операції на Донбасі залишається захоплення всієї Донецької області, бо це дозволить кремлю оголосити про «звільнення» Донбасу. При цьому розвідка наголошує, що раніше збройні сили рф неодноразово порушували терміни для досягнення цієї мети.

Також повідомляється про те, що російським військовим москва наказала захопити всю Донеччину до 15 вересня. Однак розвідка вважає малоймовірним те, що окупанти зможуть виконати цю місію. А невдача ще більше ускладнить плани країни-агресора з проведення референдумів з питання про приєднання окупованих територій до рф.

Нагадаємо, британська розвідка повідомляла, що наступальні операції ЗСУ на півдні України — це «тривалий наступ на широкому фронті на захід від річки Дніпро з упором на три напрямки в межах окупованої росією Херсонської області».