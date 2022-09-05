Разведка Германии опубликовала секретный протокол об операции по спасению заложников на Олимпиаде-1972

Разведка Германии опубликовала протокол об операции по спасению заложников на Олимпиаде-1972

https://racurs.ua/n174448-razvedka-germanii-opublikovala-sekretnyy-protokol-ob-operacii-po-spaseniu-zalojnikov.html

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Розвідка Німеччини опублікувала на запит BILD протокол про операцію з порятунку заручників на Олімпіаді 1972 року.

Згідно із раніше засекреченими документами, ФРН відмовилася від допомоги спецслужб Ізраїлю. Як випливає із задокументованої розмови між головами Моссаду та розвідувальної служби Німеччини, ізраїльтяни пропонували за допомогою свого співробітника розпочати переговори з терористами, щоб виграти додатковий час для підготовки операції.

Німеччина запевняла, що все готове і подальша затримка не виправдана.

Попри майже ідеальні, за оцінкою Моссада, умови для операції, вона була провалена через невиразні накази, відсутність чіткої стратегії та координації.

Заручники загинули під час підриву терористами вертольота. Троє злочинців, що вижили, були заарештовані, але в жовтні 1972 року звільнені ФРН після захоплення «Чорним вереснем» авіалайнера Lufthansa.

Ізраїльські спецслужби пізніше провели операції «Весна молодості» та «Гнів Божий», вистежуючи та знищуючи підозрюваних у підготовці теракту.

Німеччина виплатить 28 млн євро сім’ям ізраїльських спортсменів, заявив президент Ізраїлю Іцхак Герцог, який 5 вересня прибув до Німеччини для участі у церемонії з нагоди 50-річчя від дня теракту на мюнхенській Олімпіаді.

Сім’ї загиблих не одразу погодилися приїхати. Спочатку вони вважали, що Німеччина запропонувала їм «образливу суму» компенсації. Але пізніше німецька влада затвердила загальну суму 28 млн євро, яку сім’ї визнали прийнятною.

Іцхак Герцог подякував владі Німеччини за «прихильність до історичної справедливості», яка виразилася у визнанні відповідальності влади за подію.

Під час нападу 5 вересня 1972 року восьмеро палестинських терористів вбили двох членів збірної Ізраїлю, а потім узяли у заручники ще дев’ятеро осіб.

Протистояння закінчилося перестрілкою із німецькою поліцією, у результаті котрої загинуло п’ять терористів, німецький поліцейський і всі дев’ять ізраїльських заручників. У відповідь на цей теракт ізраїльський уряд провів дві операції з ліквідації учасників нападу. Цей теракт залишається одним з найгірших та найтрагічніших в історії Олімпійських ігор.