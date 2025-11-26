В Днепре подросток совершил двойной теракт по заказу спецслужб РФ. Фото:

У листопаді окупанти завербували 16-річного хлопця через Telegram у листопаді. За гроші він нібито погодився скоїти теракт, спрямований проти правоохоронців, які мали прибути після першого вибуху. Про це повідомили Офіс генерального прокурора, Служба безпеки України та Національна поліція.

Слідчі з’ясували, що підліток приїхав із Києва до Дніпра, де виготовив дві саморобні бомби. Потім хлопець заклав їх у визначених локаціях та встановив мобільні телефони для відеофіксації.

Перед першим терактом росіяни спрямували до місцезнаходження першої бомби випадкового чоловіка — сказали, що там заховані наркотики. Вибух прогримів, коли той наблизився. Від отриманих травм 35-річний чоловік загинув.

Через деякий час на місце вибуху прибули поліцейські. Другий пристрій підірвали, внаслідок чого вибухотехнік отримав поранення.

Підлітку вже оголосили підозру за ч. 3 ст. 258 (теракт, вчинений за допомогою вибухових речовин, або в інший загальнонебезпечний спосіб, що призвів до загибелі людей або інших тяжких наслідків) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України затримала в Дніпрі 18-річного студента, який на замовлення російських спецслужб виготовляв саморобні вибухові пристрої для серії підривів.