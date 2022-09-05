США больше не боятся, что военная помощь Украине спровоцирует россию

https://racurs.ua/n174451-ssha-bolshe-ne-boyatsya-chto-voennaya-pomosch-ukraine-sprovociruet-rossiu.html

Ракурс

США більше не бояться, що військова допомога Україні спровокує росію. Адміністрація Байдена надає Україні зброю, яка може завдати серйозної шкоди російським військам, і, на відміну від початку повномасштабної війни, офіційні особи США не стурбовані реакцією москви.

Про це розповіли журналісти американського видання The Hill.

Усе змінилося завдяки тому, що Кремль не зміг втілити свої погрози на початку вторгнення у лютому. Штати зрозуміли, що реакції рф не буде, якщо українцям надаватимуть потужнішу зброю.

росія блефувала, заявляючи про те, що будь-яка західна країна, яка постачатиме Україні певну зброю, може розглядатися як та, що втручається у конфлікт.

На початку вторгнення Штати не були впевнені у тому, чи піде путін на ескалацію та чи зможе Україна використати те, що надасть Америка.

Також США стали більш сміливими у постачанні зброї через те, що Київ не впав у перші дні війни, як цього очікувала міжнародна спільнота.

Думаю, адміністрація змінила підхід у тому, як вона говорить про надану допомогу, тому що природа війни змінилася, — сказав Нейтан Селс, колишній чиновник Державного департаменту.

Зараз підтримка США тільки зростає, про що свідчать нещодавні пакети підтримки. Американці розуміють, що мають набагато більше простору для заходів, які допоможуть Україні, не боячись відповіді путіна.