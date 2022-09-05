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США більше не бояться, що військова допомога Україні спровокує росію
США більше не бояться, що військова допомога Україні спровокує росію — The Hillhttps://racurs.ua/ua/n174451-ssha-bilshe-ne-boyatsya-scho-viyskova-dopomoga-ukrayini-sprovokuie-rosiu-the-hill.htmlРакурс
США більше не бояться, що військова допомога Україні спровокує росію. Адміністрація Байдена надає Україні зброю, яка може завдати серйозної шкоди російським військам, і, на відміну від початку повномасштабної війни, офіційні особи США не стурбовані реакцією москви.
Про це розповіли журналісти американського видання The Hill.
Усе змінилося завдяки тому, що Кремль не зміг втілити свої погрози на початку вторгнення у лютому. Штати зрозуміли, що реакції рф не буде, якщо українцям надаватимуть потужнішу зброю.
росія блефувала, заявляючи про те, що будь-яка західна країна, яка постачатиме Україні певну зброю, може розглядатися як та, що втручається у конфлікт.
На початку вторгнення Штати не були впевнені у тому, чи піде путін на ескалацію та чи зможе Україна використати те, що надасть Америка.
Також США стали більш сміливими у постачанні зброї через те, що Київ не впав у перші дні війни, як цього очікувала міжнародна спільнота.
Думаю, адміністрація змінила підхід у тому, як вона говорить про надану допомогу, тому що природа війни змінилася, — сказав Нейтан Селс, колишній чиновник Державного департаменту.
Зараз підтримка США тільки зростає, про що свідчать нещодавні пакети підтримки. Американці розуміють, що мають набагато більше простору для заходів, які допоможуть Україні, не боячись відповіді путіна.
Сейлз, який зараз працює в Soufan Group, консалтинговій компанії з питань розвідки та безпеки, нагадав, що на початку вторгнення у Вашингтоні прогнозували, що Київ впаде за лічені дні, після чого почнеться тривала партизанська кампанія та повстання.
Для такого конфлікту потрібна невелика, легка портативна зброя, яка може знищити гелікоптери та танки, такі озброєння, як ракети «Стінгер» і «Джавелін», які уряд США швидко надав.
Натомість битва перетворилася на звичайний конфлікт, тоді як велика маса об'єднаних сил з одного боку бореться з великою масою сил з іншого.
Щоб брати участь у такій кампанії, вам потрібен набагато ширший спектр озброєнь — вам потрібна артилерія, безпілотники, різні інші форми важкого озброєння, такі як протикорабельні ракети. Змінюється не стільки бажання адміністрації говорити про те, що вона надає, скільки природа зброї, яку вона насправді надає, — сказав Сейлз.
Інша частина рівняння: нещодавні розвідувальні дані вказують на те, що росія відчуває на собі жало запроваджених Заходом санкцій і військових сил, чия влада зменшується в міру того, як триває війна.
Минулого місяця агентство Reuters повідомило, що великі російські авіакомпанії, такі як «Аерофлот», зупинили свої літаки, щоб їх можна було розібрати на запчастини, взявши компоненти з деяких їхніх літаків, щоб підтримувати придатність інших.
Зіштовхнувшись із втратами на полі бою, Путін минулого місяця намагався збільшити бойовий склад росії більш ніж на 130 тис. військовослужбовців, скасувавши верхню вікову межу для новобранців і заохотивши полонених приєднатися.
Офіційні особи США вважають, що ці зусилля «навряд чи будуть успішними».
Загалом, дані розвідки малюють картину країни, яка бореться за збереження власних інституцій, не кажучи вже про вогонь у відповідь.
Я вважаю, що інстинкти людей у департаментах і відомствах, зокрема в державному відомстві та оборонному відомстві, а також у розвідувальному співтоваристві, я вважаю, що їхні інстинкти полягають у тому, щоб бути більш налаштованими вперед і бути більш агресивними, — сказав для The Hill один колишній високопоставлений урядовець.
Я думаю, у нас є набагато більше простору з нашого боку, щоб вживати заходів, які допоможуть Україні, не боячись невиправдано того, як на це відповість путін, — додали у виданні.
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