В Зеленського закликали жителів Криму приготуватися до деокупації та облаштувати сховища

https://racurs.ua/ua/n174450-v-zelenskogo-zaklykaly-jyteliv-krymu-prygotuvatysya-do-deokupaciyi-zapasatysya-vodou.html

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В Офісі президента закликали жителів окупованих росією українських територій, зокрема Криму, приготуватися до деокупації.

Антикризовий радник голови ОП Михайло Подоляк попросив стежити за оголошеннями органів влади стосовно дотримання рекомендацій під час заходів із деокупації, зокрема, «вже зараз облаштувати укриття, запастися достатньою кількістю води й зарядити повербанки».

Про це Подоляк 5 вересня написав у своєму Твіттер.

Раніше Подоляк допустив переговори з росією, але тільки на умовах України, куди путін відправив свої війська вбивати людей і нищити інфраструктуру.

Київ готовий вести перемовини з російською федерацією лише після повернення усіх окупованих нею територій України.