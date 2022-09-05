На військовий облік добровільно - комітет Ради підтримав законопроект про жінок в армії

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Комітет Ради підтримав законопроєкт про те, щоб жінки ставали на військовий облік добровільно. Документ уже підготували для розгляду у першому читанні.

Сподіваюсь на швидке голосування в залі, — написала нардеп Роксолана Підласа.

Міноборони робить все, щоб з 1 жовтня не було обов’язкового встановлення жінок на облік, повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

Не відповідає дійсності те, що начебто з 1 жовтня жінки, професії яких є у переліку військово-облікових спеціальностей — що вони обов’язково повинні будуть стати на облік. Річ у тім, що цю норму було відстрочено на рік, ви пам’ятаєте, що минулої осені набули чинності певні норми закону. Станом на сьогодні ситуація така: поки що до 1 жовтня це відстрочка, вона взагалі не діє, а до 1 жовтня вже є напрацювання, і ми робимо все можливе для того, щоб з 1 жовтня ніякої обов’язкової постановки на облік не було", — сказала Маляр.

Водночас вона нагадала, що є певна низка спеціальностей, які були обов’язковими для постановки на облік.

Зараз Генштаб має потребу в таких спеціальностях, це невеликий перелік. Генштаб називав публічно три спеціальності: медичні, кухарські, радіоелектроніка. Щодо інших — ми говоримо про необхідність добровільної постановки на облік. Що це означає? Що жінки, які хочуть, які мотивовані, вони мають право все-таки ставати на облік, ми не повинні їх цього позбавляти, — пояснила заступниця міністра.

При цьому уряд хоче скоротити перелік військово-облікових професій для жінок.

Досвід розгортання всіх військових частин Збройних Сил України та інших військових формувань до повних штатів воєнного часу свідчить, що на сьогодні в державі немає гострої потреби суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку. Разом із тим, для Збройних сил залишається потреба в спеціальностях та фахівцях медицини, радіотехніки, харчових технологій, — заявляє вона.

3 червня Кабмін скасував постанову від 1994 року про перелік спеціальностей, за якими жінки можуть бути взяті на військовий облік.

21 січня 2022 року Міністерство оборони підготувало новий наказ про військовий облік для жінок — список професій сильно скоротять.

У новому наказі визначено лише 14 спеціальностей та 6 професій, отримання яких передбачатиме постановку на військовий облік. Вони будуть споріднені зі 100 військово-обліковими спеціальностями. Попередній перелік передбачав 35 професій та понад 200 військово-облікових спеціальностей.

Інший нардеп — Марʼяна Безугла — 5 вересня на своїй сторінці у Фейсбук додала, що члени комітету вирішили попри те, що це питання в першу чергу стосується наказів Міністерства оборони, а не закону, підтримати добровільність військового обліку жінок, запропонувавши парламенту варіант законодавчих змін. Вона написала, що Міноборони під протокол зазначило: дата 1 жовтня 2022 обов’язково буде змінена.