Президент Латвии предложил предоставить местной православной церкви независимость от Московского патриархата

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Президент Латвії Егіл Левітс вніс на розгляд Сейму (парламенту) законопроект, після ухвалення якого Латвійська православна церква набуде самостійного та незалежного (автокефального) статусу.

Про це 5 вересня повідомив сайт президента Латвії.

Якщо поправки до закону ухвалять, держава визнає, що Латвійська православна церква є повністю самостійною та незалежною (автокефальною) церквою. Вона не залежить від влади будь-якої іншої церкви за межами Латвії. Після набуття чинності закону будь-який вплив чи влада патріарха Московського над нашою православною церквою буде усунуто, — прокоментували новацію на сайті глави держави.

Левітс зазначив, що розрив зв’язку Латвійської православної церкви з Московським патріархатом РПЦ «є важливим питанням для наших православних, всього латвійського суспільства та національної безпеки».

Президент Латвії зазначив, що у парламенті підтримують ініціативу. Президент попросив депутатів розглянути законопроект у терміновому порядку у двох читаннях.