От призыва и мобилизации могут освободить еще две категории украинцев

https://racurs.ua/n174492-ot-prizyva-i-mobilizacii-mogut-osvobodit-esche-dve-kategorii-ukraincev.html

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У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який пропонує звільнити від призову ще дві категорії чоловіків, які працюють із дітьми.

Відповідний законопроєкт № 7226 зареєстрували у Верховій Раді 2 вересня. Вихователів дитячих садків і тренерів можуть звільнити від мобілізації.

Автори законопроєкту закликають не призивати вихователів дитячих садків і тренерів (тренерів-викладачів) закладів фізичної культури та спорту державної або комунальної форм власності.

Навіть у мирний час у багатьох таких закладів є проблеми із заповненням педагогічно-викладацьких вакансій, а коли велика частина наших співгромадян змушена була виїхати за кордон як біженці, ці кадрові проблеми загострилися. Тому здається логічним і доцільним додати названі педагогічно-викладацькі категорії до тих, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, — йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.

Звільнення від призову надаватиметься за умови роботи в вищезазначених закладах не менш ніж на 0,75 ставки та це місце роботи має бути для них основним.

Також автори пропонують, щоб вже мобілізовані військовослужбовці мали можливість за власним бажанням звільнитися з військової служби. Зокрема, і для того, щоби повернутися до своєї колишньої роботи.

У серпні головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний попросив Міноборони дозволити виїжджати за кордон тим, хто не підлягає призову на військову службу під час мобілізації, наприклад, студентам.