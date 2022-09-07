Украина не спешит с экстрадицией из Сербии беглого генерала СБУ Наумова

Украина не спешит с экстрадицией из Сербии беглого генерала Наумова

https://racurs.ua/n174507-ukraina-ne-speshit-s-ekstradiciey-iz-serbii-beglogo-generala-sbu-naumova.html

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Україна досі не запитала у Сербії екстрадицію втікача генерала СБУ Андрія Наумова, який, згідно з розслідуванням The Insider, передавав російським спецслужбам інформацію про Чорнобильську АЕС і втік з України прямо перед початком війни, прихопивши з собою кілька мікроавтобусів готівки та коштовностей.

Адвокат Наумова Таня Савич сказала Balkan Insight, що запитів про видачу її клієнта досі не надійшло ні від України, ні від росії, яка, як передбачали журналісти, могла б надати політичний притулок в обмін на свідчення проти президента Володимира Зеленського.

Держбюро розслідувань підозрює Наумова в державній зраді. До приходу в СБУ він очолював «Центр організаційно-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження», отже, міг передати росіянам інформацію, яка дозволила їм швидко захопити ЧАЕС.

7 червня Наумова схопили на прикордонному переході з Північною Македонією на півдні Сербії за підозрою у відмиванні грошей. Його затримали разом з громадянином Німеччини Александром Акстом, який в Україні внесений до санкційних списків. В машині, якою вони їхали, виявили 600 тис. євро, 125 тис. дол. і два цінні смарагди.

Наумов прийшов у СБУ невдовзі після того, як її очолив Іван Баканов у 2019 році. Згодом очолив напрямок внутрішньої безпеки відомства, в результаті чого Управління ВБ змінило статус на «Головне управління», що дало тоді його керівнику нові повноваження і вплив у службі.

Бригадний генерал Наумов виїхав за кордон за лічені години до повномасштабного вторгнення армії рф в Україну 24 лютого. Нині його діяльність розслідують правоохоронці за статтею «державна зрада».

Наумов — фігурант низки журналістських розслідувань про контрабандний імпорт та корупційні схеми на митниці. Фігурував у розслідуванні журналістів «Схем» про набуття елітного майна, не співставного з офіційними доходами держслужбовця.

У жовтні 2020 року «Схеми» знайшли і показали численне елітне майно, оформлене на родину тоді начальника Управління ВБ, зокрема 3-кімнатну квартиру в елітному житловому комплексі у центрі Києва, придбану в чотири рази дешевше від ринкових цін. Журналісти виявили, що ця квартира, а також маєток під Києвом, оформлені на його матір, але користується ними сам високопосадовець СБУ. При цьому інформація про керівника Управління внутрішньої безпеки та його статки, згідно з офіційною відповіддю спецслужби, належить до категорії «з обмеженим доступом».

23 січня 2021 року СБУ повідомила про затримання чинного співробітника відомства, який намагався вбити співробітника спецслужби. Пізніше стало відомо, що йдеться про полковника Антитерористичного центру при СБУ Юрія Расюка, а жертвою мав стати бригадний генерал СБУ Наумов. Замовником нібито був полковник СБУ Дмитро Нескоромний, колишній перший заступник голови СБУ і начальник головного управління боротьби з корупцією. Згодом затриманий Расюк пішов на угоду зі слідством, а Нескоромного оголосили в розшук.

На початку вересня декілька ЗМІ повідомили, що колишній шеф Головного управління внутрішньої безпеки СБУ може отримати притулок у росії. Він нібито може опиниться у рф в обмін на участь у так званому «трибуналі» над президентом Володимиром Зеленським.

Долю Наумова обговорювали під час візиту в Москву міністр внутрішніх справ Сербії Олександр Вулін і секретар ради безпеки росії микола патрушев.