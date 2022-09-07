ВСУ уже близко - в Фейсбук горсовета Купянска просят горожан готовить убежища и запас продовольствия

https://racurs.ua/n174512-vsu-uje-blizko-v-feysbuk-gorsoveta-kupyanska-prosyat-gorojan-gotovit-ubejischa-i-zapas.html

Ракурс

На сторінці міської ради Куп’янська, що на Харківщині, увечері 6 вересня з’явився перший допис за п’ять місяців окупації.

Місцевий чиновник просить містян готувати сховища, стратегічний запас їжі та тримати зарядженими павербанки.

Шановні куп’янчани! Будь ласка, не нехтуйте своєю безпекою та безпекою своїх близьких! Готуйте сховища та стратегічний запас їжі. Тримайте зарядженими павербанки. ЗСУ вже близько. Куп’янськ- завжди був і лишається українським містом. Слідкуйте за повідомленнями з офіційних джерел, — розповів на відео Вадим Крохмаль, депутат Куп’янської міської ради.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ немає згадок про настання українців на Балаклію в Харківській області. При цьому раніше про це повідомляли неофіційні джерела як з російського, так і українського боку, а також іноземні розвідки. Зокрема, Інститут вивчення війни у США.

Фахівці ISW припускають, що 6 вересня українські війська захопили Вербівку (менше ніж 3 км на північний захід від Балаклії) — про що свідчать кадри, геолокацію яких аналітикам інституту вдалося верифікувати.

Кілька російських джерел визнали українські успіхи у Вербівці та повідомили, що російські війська зруйнували неназвані мости на східних околицях Балаклії, щоб запобігти подальшому просуванню українських військ, — пишуть експерти ISW.

На фото, опублікованих 6 вересня, також видно зруйнований міст через річку Середня Балаклійка — географічний об'єкт, за яким, ймовірно, проходить лінія російського фронту на цій ділянці. Аналітики ISW також звернули увагу на повідомлення в соцмережах про те, що 6 вересня російські війська відійшли з блокпостів за шість кілометрів західніше Балаклії.