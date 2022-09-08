Вторая армия мира денацифицировала дом культуры в Бахмуте

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Ракурс

Ворог не припиняє завдавати ударів по території України. Окупанти продовжують стирати з лиця землі те, що не має жодного відношення до військових об'єктів, але є частиною української ідентичності.

У Бахмуті, який перебуває фактично на лінії фронту, російськими ударами зруйновано будинок культури. Крім того, дісталося й місцевій пожежній частині. На відео з місцевих телеграм-каналів видно, як горить культурний об'єкт.

7 вересня росіяни вбили сімох мирних жителів Донеччини, повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

На Миколаївщині окупанти продовжують обстрілювати Миколаївський та Баштанський райони. Зруйновано будинки, постраждалих немає.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни завдали пʼять ракетних ударів по інфраструктурі Харкова. Після півночі окупанти вдарили по Холодногірському та Салтівському районах міста. Попередньо, ракетами комплексу С-300.

Пошкоджені обʼєкт критичної інфраструктури, приміщення на території виробництва. Постраждалих немає. Також росіяни завдавали ударів по Харківському, Ізюмському, Чугуївському, Богодухівському районах Харківської області. Постраждали дві жінки в Дергачівській громаді, двох людей госпіталізували в Чугуївському і Харківському районах, трьох в Ізюмському (серед поранених — дворічна дитина).

На Дніпропетровщині росіяни чотири рази обстріляли «Градами» Нікопольський район. Попередньо, ніхто не постраждав.

Окупанти знову вдарили по Нікополю та житловим будинкам у Марганецькому районі. Інформації про постраждалих немає.

Сумщина — вночі ворог обстріляв Есманьську громаду. Без жертв та руйнувань.

На Запоріжжі окупанти завдали ударів по цивільній інфраструктурі Гуляйполя та інших сіл області.