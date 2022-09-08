Полиция пришла с обысками к львовскому волонтеру Литинскому - он привез для ВСУ 250 авто

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Поліція Києва 8 вересня прийшла у Львові з обшуками до волонтера Святослава Літинського. Слідчий на місці відмовився коментувати свої дії, а дружину волонтера забрала «швидка».

Сам Літинський наразі у Польщі, повідомляється у стрімі «Радіо Свобода».

Літинський з 2014 року допомагає ЗСУ, а з 24 лютого активізував свою діяльність і почав привозити для бійців ЗСУ автомобілі з-за кордону. Його волонтерська група привезла вже 250 машин.

Днями в коментарі «Радіо Свобода», коли суд обирав запобіжні заходи двом іншим волонтерам, Літинський не виключив, що така ситуація буде і в нього «з огляду на ставлення силовиків до волонтерів».

Водночас сам Літинський каже, що впродовж останнього місяця до нього телефонували невідомі люди та провокували до порушень закону, хоча зовні це виглядало як прохання про допомогу. Такі ж дзвінки надходили до його друзів-волонтерів.

Літинський — відомий у Львові волонтер, програміст і науковець. Волонтер постійно звітує про свою діяльність і публічно повідомляє про те, коли ввозить авто, ремонтує його і передає на фронт.

Що ми робимо? Купуємо авто у Європі, оформляємо документи, організуємо водіїв для перевезення їх до Львова і далі по цілій Україні в рамках запитів від підрозділів армії, — написав Літинський на своїй сторінці у Фейсбук 5 вересня.

Поліція поки не коментувала обшук у волонтера. Ці слідчі дії не перші стосовно львівських волонтерів. Галицький суд Львова 30 серпня обрав львівським волонтерам Олесю Дзиндрі та Юрію Музичуку запобіжний захід у виді особистого зобов’язання протягом місяця.

31 серпня поліція прийшла з обшуком до волонтера Олега Яницького.

Літинський з 2012 року через судові позови відстоює українську мову, якщо порушується чинне законодавство. Він був першим українцем, який отримав внутрішній паспорт без російськомовної сторінки, домігся від іноземних компаній маркування побутової та електронної техніки українською.

Позивався проти тодішнього керівника МВС Арсена Авакова. Ще кілька справ, які стосуються мови, перебувають у судах.

На слідчі дії стосовно Літинського відреагував мер Львова Андрій Садовий.