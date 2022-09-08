Блинкен встретился с псом Патроном в Киеве

https://racurs.ua/n174566-blinken-vstretilsya-s-psom-patronom-v-kieve-video.html

Ракурс

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту у четвер до Києва зустрівся зі співробітниками американського посольства, після чого заїхав до Національної спеціалізованої дитячої лікарні «Охматдит». Там він спілкувався з дітьми, які отримали важкі поранення внаслідок російських бомбардувань.

У вестибюлі лікарні очільника зовнішньополітичного відомства США зустрів знаменитий пес Патрон, джек-рассел-тер'єр, який допоміг захисникам України виявити понад 200 російських мін.

Нагадаємо, 8 вересня держсекретар США Блінкен прибув з неанонсованим візитом до Києва.

Глава Держдепартаменту США під час зустрічей з українськими топ-посадовцями оголосив про новий пакет військової допомоги обсягом понад 2 млрд дол.