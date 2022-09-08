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Ракурс
Блінкен зустрівся з псом Патроном у Києві

Блінкен зустрівся з псом Патроном у Києві (ВІДЕО)

8 вер 2022, 16:40
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Державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту у четвер до Києва зустрівся зі співробітниками американського посольства, після чого заїхав до Національної спеціалізованої дитячої лікарні «Охматдит». Там він спілкувався з дітьми, які отримали важкі поранення внаслідок російських бомбардувань.





У вестибюлі лікарні очільника зовнішньополітичного відомства США зустрів знаменитий пес Патрон, джек-рассел-тер'єр, який допоміг захисникам України виявити понад 200 російських мін.

Нагадаємо, 8 вересня держсекретар США Блінкен прибув з неанонсованим візитом до Києва.

Глава Держдепартаменту США під час зустрічей з українськими топ-посадовцями оголосив про новий пакет військової допомоги обсягом понад 2 млрд дол.

Джерело: Ракурс


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