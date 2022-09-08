Взрывы прогремели в Сакском районе Крыма и Новой Каховке — СМИ

https://racurs.ua/n174565-vzryvy-progremeli-v-sakskom-rayone-kryma-i-novoy-kahovke-smi-video.html

Ракурс

Вибухи у Новій Каховці пролунав 8 серпня. Як повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко, вибух стався поруч з місцевим управлінням «Водоканалу». Не виключено, що там працюють українські партизани.

Окрім цього, сьогодні ЗМІ повідомили про вибухи в Сакському районі тимчасово окупованого Криму. Йдеться про район Фрунзе.