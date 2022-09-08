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Ракурс
Взрывы прогремели в Сакском районе Крыма и Новой Каховке — СМИ

Взрывы прогремели в Сакском районе Крыма и Новой Каховке — СМИ (ВИДЕО)

8 сен 2022, 16:15
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Вибухи у Новій Каховці пролунав 8 серпня. Як повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко, вибух стався поруч з місцевим управлінням «Водоканалу». Не виключено, що там працюють українські партизани.





Окрім цього, сьогодні ЗМІ повідомили про вибухи в Сакському районі тимчасово окупованого Криму. Йдеться про район Фрунзе.

Источник: Ракурс


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