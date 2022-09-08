США объявили новый пакет военной помощи Украине - что в нем

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США оголосили новий пакет військової допомоги Україні — уряд США має намір виділити Києву та ще «18 сусіднім країнам», які «потенційно перебувають під найбільшим ризиком для російської агресії», 2,2 млрд дол. на підтримку довгострокових оборонних потреб.

Про це йдеться у заяві очільника Державного департаменту США за підсумками зустрічі Ентоні Блінкена з президентом Володимиром Зеленським.

Я санкціонував наш двадцятий з вересня 2021 року пакет озброєння та обладнання США для України. Цей пакет у 675 млн дол. включає додаткову зброю, боєприпаси та обладнання із запасів Міністерства оборони США, — йдеться у заяві.

Після сьогоднішнього оголошення загальна військова допомога Вашингтона Києву складає приблизно 15,2 млрд дол. з початку роботи адміністрації Байдена.

Обличчя війни змінюється, як і місія цієї контактної групи, — сказав очільник Пентагону Ллойд Остін на засіданні Контактної групи з питань оборони України, в якому взяли участь генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і міністр оборони України, а також офіційні особи країн-союзників.

Нагадаємо, у середу США звинуватили москву в допитах, затриманнях і примусовій депортації до росії сотень тисяч українців.

Як відомо, 8 вересня Блінкен прибув до Києва з неоголошеним візитом.