Совет ЕС одобрил выделение Украине нового транша. Фото: ubr.ua

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Європейський Союз домовився про виділення Україні нового фінансового траншу допомоги для стабілізації економіки.

У п’ятницю, 9 вересня, Рада ЄС схвалила пропозицію Єврокомісії виділити Україні другий транш макроекономічної допомоги у розмірі 5 млрд євро. Перший транш в розмірі 1 млрд євро надійшов у липні. Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів Чехії.

Після липневої домовленості про надання 1 млрд євро міністри фінансів Євросоюзу у Празі домовилися прискорити наступну частину макрофінансової допомоги Україні у розмірі 5 млрд євро, — зазначили у відомстві.

За словами чеського міністра фінансів Збинека Станюри, новий кредит у розмірі 5 млрд євро піде на «повсякденну діяльність держави та забезпечить роботу критичної інфраструктури в країні: офісів, шкіл чи лікарень».

Також повідомляється, що на наступних засіданнях Ради Євросоюзу з економічних питань міністр наполягатиме на швидкому узгодженні з позиції головуючої країни надання 3 млрд євро. Цю суму поділять на кредити та гранти.

Нагадаємо, американське видання Bloomberg повідомляло, що країни Європейського Союзу, за винятком Угорщини, домовилися про виділення 5 млрд євро макрофінансової допомоги Україні. Ці гроші є частиною більшого пакета у 9 млрд євро, які Брюссель ухвалив у травні 2022 року.