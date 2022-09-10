Бойцы ВСУ будут проходить обучение в Испании. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n174626-ukrainskie-voennye-budut-prohodit-obuchenie-v-ispanii-smi.html

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Військовослужбовці Збройних сил України проходитимуть навчання в Іспанії.

Проведення навчань є одним із зобов’язань, яке взяв на себе уряд Іспанії перед Україною. Іспанська сторона прийме українських солдатів для навчання перед відправкою на військову службу. Навчатимуть бійців ЗСУ у Сарагосі. Про це повідомляє видання El Mundo.

Іспанія тижнями готувалася до прибуття українських військових контингентів, які проходитимуть навчання на базі нашої країни, — пише ЗМІ.

Як відомо, після початку масштабної війни Велика Британія першою започаткувала навчання українців військовій справі. Станом на початок вересня курс навчання пройшли вже близько 4,7 тис. мобілізованих. Бійців навчали основам піхотинських навичок включно з використанням зброї, основам військової медицини, методам патрулювання тощо.

Нагадаємо, у серпні канцлер Німеччини Олаф Шольц побував на військовому полігоні Путлос у федеральній землі Шлезвіг-Гольштейн, де стажувалися бійці Збройних сил України. Там солдати Бундесверу навчали колег з України користуватися установками Gepard.

Джерело: El Mundo