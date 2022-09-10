Оккупанты объявили о выводе российских войск из изюма. Фото: СіД

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Ракурс

Місто Ізюм в Харківській області залишили російські окупаційні війська.

Загарбники сьогодні, 10 вересня, оголосили про вивід своїх військ міста. Про це пропагандист донецьких бойовиків Данило Безсонов повідомив у Telegram.

Так, з Ізюма відійшли, як і з деяких інших населених пунктів Харківського напрямку, — написав ворог.

Пропагандисти Олександр Коц та Євген Піддубний, які називають себе «воєнкорами», також підтверджують відхід окупантів з Ізюма. Представники країни-агресора переконують, що це рішення було правильним, бо «оточення російського угруповання в Ізюмі було б катастрофою».

Тим часом українські військові публікують перші кадри входу в Ізюм. На в’їзді у місто вже встановили український прапор. Згодом 25-а окрема повітрянодесантна Січеславська бригада опублікувала у Facebook відео українських захисників в Ізюмі.

У Генеральному штабі Збройних сил України поки не коментували цю інформацію.

Нагадаємо, 10 вересня у місті Балаклії Харківської області, нещодавно звільненому від російської окупації, військові та влада офіційно підняли синьо-жовтий прапор.