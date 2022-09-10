Окупанти втекли з Ізюма та кількох населених пунктів Харківщини (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n174625-okupanty-vtekly-z-izuma-ta-kilkoh-naselenyh-punktiv-harkivschyny-video.htmlРакурс
Місто Ізюм в Харківській області залишили російські окупаційні війська.
Загарбники сьогодні, 10 вересня, оголосили про вивід своїх військ міста. Про це пропагандист донецьких бойовиків Данило Безсонов повідомив у Telegram.
Так, з Ізюма відійшли, як і з деяких інших населених пунктів Харківського напрямку, — написав ворог.
Пропагандисти Олександр Коц та Євген Піддубний, які називають себе «воєнкорами», також підтверджують відхід окупантів з Ізюма. Представники країни-агресора переконують, що це рішення було правильним, бо «оточення російського угруповання в Ізюмі було б катастрофою».
Тим часом українські військові публікують перші кадри входу в Ізюм. На в’їзді у місто вже встановили український прапор. Згодом 25-а окрема повітрянодесантна Січеславська бригада опублікувала у Facebook відео українських захисників в Ізюмі.
У Генеральному штабі Збройних сил України поки не коментували цю інформацію.
Нагадаємо, 10 вересня у місті Балаклії Харківської області, нещодавно звільненому від російської окупації, військові та влада офіційно підняли синьо-жовтий прапор.