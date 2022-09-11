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россия снова нанесла ракетный удар по Украине, фото: «Слово и Дело»

Рашисты наносили удар 11 крылатыми ракетами — воздушное командование «Восток»

11 сен 2022, 21:56
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Рашисти сьогодні, 11 вересня, ввечері завдали нового ракетного удару по Україні.





Про це повідомляє прес-служба Повітряного командування «Схід», на зону відповідальності якого припав ракетний удар.

Зазначається, що силами ППО було збито:

  • сім крилатих ракет на Дніпропетровщині (з них п’ять — Х-101, дві — «Калібр»);
  • дві крилаті ракети на Полтавщині.

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов сьогодні ввечері повідомляв, що рашисти завдали ракетного удару по інфраструктурному об'єкту Харкова, в результаті чого в багатьох районах міста зникла електроенергія. Також з’являлися повідомлення про перебої з електропостачанням у низці областей України.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк на своїй сторінці у Твіттері згодом повідомив, що російські війська завдали удару по Харківській ТЕЦ-5 — одній з найбільших теплоелектроцентралей України.

Источник: Ракурс


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