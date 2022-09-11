россия снова нанесла ракетный удар по Украине, фото: «Слово и Дело»

https://racurs.ua/n174667-rashisty-nanosili-udar-11-krylatymi-raketami-vozdushnoe-komandovanie-vostok.html

Ракурс

Рашисти сьогодні, 11 вересня, ввечері завдали нового ракетного удару по Україні.

Про це повідомляє прес-служба Повітряного командування «Схід», на зону відповідальності якого припав ракетний удар.

Зазначається, що силами ППО було збито:

сім крилатих ракет на Дніпропетровщині (з них п’ять — Х-101, дві — «Калібр»);

дві крилаті ракети на Полтавщині.

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов сьогодні ввечері повідомляв, що рашисти завдали ракетного удару по інфраструктурному об'єкту Харкова, в результаті чого в багатьох районах міста зникла електроенергія. Також з’являлися повідомлення про перебої з електропостачанням у низці областей України.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк на своїй сторінці у Твіттері згодом повідомив, що російські війська завдали удару по Харківській ТЕЦ-5 — одній з найбільших теплоелектроцентралей України.