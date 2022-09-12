Успешное контрнаступление ВСУ серьезно повлияет на ход войны, считают в британской разведке. Фото:

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Нинішній успіх української армії на фронті може серйозно вплинути на перебіг війни.

Російські сили вторгнення змушені перейти виключно до оборони, успіх ЗСУ на фронті ще більше підірве довіру російських солдатів до вищого військового керівництва рф. Про це 12 вересня повідомило Міністерство оборони Великої Британії в Twitter.

У британській розвідці вважають, що перед обличчям наступу України країна-агресор, ймовірно, наказала вивести свої війська з усієї окупованої Харківської області на захід від річки Оскол. Зараз у цьому секторі залишилися ізольовані осередки опору, але з 7 вересня Україна відвоювала територію, як мінімум удвічі перевищує площу Великого Лондона.

Також британці повідомляють, що на півдні, біля Херсона, окупанти намагаються перекинути достатні резерви через річку Дніпро до лінії фронту. Однак російські військові досі не завершили будувати імпровізований плавучий міст. Крім того, далекобійна артилерія ЗСУ так часто б'є по переправах через Дніпро, що рф не може проводити ремонт пошкоджених автодорожніх мостів.

Швидкий український успіх на фронті має серйозні наслідки для загальної операційної схеми Росії. Велика частина сил в Україні змушена віддавати пріоритет надзвичайним оборонним діям. Вже обмежена довіра розгорнутих військ до вищого військового керівництва Росії, ймовірно, ще більше погіршиться, — кажуть у британській розвідці.

Нагадаємо, у Міноборони заявили, що ЗСУ перед просуванням на позиції окупантів запускають агітаційні снаряди, начинені листівками з інструкціями, як здатися в полон. В кожному такому снаряді — півтори тисячі одиниць.