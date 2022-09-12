ВСУ уничтожили российскую колонну бронетехники. Фото:

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Збройні сили України розбили ще одну колону російської військової техніки.

Потужні удари перетворили ворожі бойові одиниці на металобрухт. Були знищені не лише російські танки, але й рідкісна вогнеметна система ТОС-1 «Солнцепьок». Наразі невідомо, на якому напрямку була знищена ця техніка. Про це 13 вересня повідомило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Telegram.

Наслідки ударів по російській колоні. Кацапи намагалися втекти від української армії, але не вдалося. В результаті знищені кілька танків і важка вогнеметна система ТОС-1 «Солнцепьок», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 11 вересня Збройні сили України майже повністю знищили бригаду морської піхоти збройних сил росії. Так, на Херсонському напрямку 810-та окрема бригада морської піхоти з пунктом постійної дислокації в місті Севастополі втратила майже 85% особового складу.