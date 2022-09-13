Разведка США ожидает от рф сдачи новых территорий, но сдержана в оценке наступления ВСУ на юге

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Представники розвідувальних кіл США вважають, що після успішного контрнаступу України на окупованій Харківщині російські війська, можливо, будуть змушені віддати й інші захоплені ними території.

У росії проблеми. Тепер питання полягає в тому, як росіяни відреагують, та їхня слабкість була викрита, і вони не мають значних резервів живої сили або техніки, — сказав The Washington Post один із американських чиновників на умовах анонімності.

Інший зазначив, що українські сили просуваються вперед обережно, закріплюючи свої успіхи. Водночас у Вашингтоні не вважають, що відступ росії на Харківщині говорить про її стратегічну поразку.

Розвідка США скептично ставиться до того, що путін, який досі не оголосив мобілізацію, вирішить піти на крайні заходи — як-от застосування хімічної або тактичної ядерної зброї. Тим паче, в росії поки ще є можливості для перегрупування й завдання сильного удару.

Очікувати на прорив українських військових можна і в районах Херсона та Маріуполя. Але воєнні дії там уже призвели до серйозних втрат з українського боку.

Нагадаємо, ЗСУ розбили на Харківщині танкову армію, яка була однією з найпрестижніших армій росії та призначалася для оборони Москви та протидії НАТО, повідомляє розвідка Великої Британії.