Російські окупанти повністю залишили Кремінну, але ЗСУ ще не зайшли в місто.

Спостерігаємо за ситуацією в Лимані, звільнення якого є ключовим для нашої області, навколо міста досі тривають бої. На сьогодні Кремінна повністю пуста — росармія місто покинула. Там майорить український прапор, який підняли партизани. Дещо схожа ситуація у Старобільську, — про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гадай.

Кремінна — це місто поблизу агломерації Севєродонецьк, Лисичанськ і Рубіжне.

Саме з Кремінної та Сватового може початися деокупація Луганщини.

Все зосереджено на Лиманському напрямі, Сватово-Кременна. Ми знаємо, що туди стягують залишки військ російська армія, зариваються, закопуються, підтягують РЗСО. Основний удар буде там і звідти і розпочнеться деокупація Луганської області.

Кремінна пуста зовсім, ні поліції, ні прокуратури, ні комендатури немає, всі поїхали. Практично порожній Старобільськ.

Третій день у Кремінній висить прапор на адміністративній будівлі. З воєнних нікого немає. Окупанти втекли. Бої точаться навколо Лимана, за Лиман. Недалека та година, коли Лиман звільнять, а звідти від Лимана до Луганської області рукою подати, — сказав Гайдай в розмові з «Настоящее время».