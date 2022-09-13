Российские офицеры на Херсонском направлении морально подавлены - генерал Марченко

https://racurs.ua/n174711-rossiyskie-oficery-na-hersonskom-napravlenii-moralno-podavleny-general-marchenko.html

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Російським загарбникам на півдні наказали намагатися домовитися з українськими військовими: не відкривати вогонь у відповідь і звільняти окуповані території.

Про це генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко розповів «Суспільному».

За його словами, протягом двох тижнів ворог на півдні України втратив 1,8 тис. солдатів, два літаки, два вертольоти, понад 120 танків, понад 130 артилерійських систем, а також понад 20 РСЗВ.

Крім того, ЗСУ знищили артилерійськими ударами мости, 150 командних пунктів загарбників, а також близько 70 баз, де зберігалися ворожі боєприпаси.

На півдні українські сили посунули лінію фронту на 12 км, — сказав генерал.