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Кулеба очертил дальнейшие планы Украины в войне с рф
Кулеба очертил дальнейшие планы Украины в войне с рфhttps://racurs.ua/n174710-kuleba-ochertil-dalneyshie-plany-ukrainy-v-voyne-s-rf.htmlРакурс
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що мета України — «це кордони 1991 року, а не 23 лютого».
За словами Кулеби, на початку повномасштабної війни, «коли росія перла вперед», було багато питань щодо того, наскільки суттєвим виявиться підтримка українського опору. Найголовнішим завданням було стабілізувати ситуацію і повернутися до статус-кво.
Про це міністр закордонних справ розповів в інтерв’ю «РБК-Україна».
Кулеба сказав, що відтоді «витекло дуже багато крові, тож тепер ця опція є категорично неприйнятною».
Тим більше на тлі того, що ми навчилися перемагати, знаємо як це робити та вміємо це робити. І тому, безумовно, кінцева наша мета — це не 23 лютого, а 24 серпня 1991 року в плані кордонів, — сказав міністр.
Після контрнаступу не має бути сумнівів, що Україна переможе, — так Кулеба заявив в розмові з Politico.
Ми змінюємо хід подій і потребуємо більше важкої зброї та боєприпасів від наших союзників, щоб нарощувати темп наступу, урятувати більше людей і швидше визволити більше української території, — сказав глава українського МЗС.
Раніше міністр оборони України Олексій Резніков казав, що наступ українських бійців відбувається значно краще, ніж очікувалося. Він розповів, що українські війська втомлені після шестиденної атаки, але моральний дух високий.
Міністр також попередив, що російське підкріплення може розпочати контратаку, тому звільнені території необхідно контролювати та бути готовими захищати, а святкувати перемогу ще рано.
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