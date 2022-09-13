Кулеба окреслив подальші плани України у війні з рф

https://racurs.ua/ua/n174710-kuleba-okreslyv-podalshi-plany-ukrayiny-u-viyni-z-rf.html

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що мета України — «це кордони 1991 року, а не 23 лютого».

За словами Кулеби, на початку повномасштабної війни, «коли росія перла вперед», було багато питань щодо того, наскільки суттєвим виявиться підтримка українського опору. Найголовнішим завданням було стабілізувати ситуацію і повернутися до статус-кво.

Про це міністр закордонних справ розповів в інтерв’ю «РБК-Україна».