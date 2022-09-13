Пентагон не ожидал, что блицкриг в Украине развернется так быстро - Politico

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В Міноборони США не очікували, що бліцкриг в Україні розгорнеться так швидко.

Politico у матеріалі 13 вересня повідомило, що найвищі чиновники з питань оборони Заходу були заздалегідь поінформовані про планування Україною контрнаступу на два фронти, щоб повернути територію, захоплену росією.

Утім, вони були здивовані блискавичними темпами успіхів Києва на півночі, сказав виданню офіційний представник США. Американців здивувало, що наступ на півночі здійснили відносно невеликі сили — лише кілька бригад із кількома тисячами солдатів у кожній.

Крім того, США та їхні союзники обговорюють доцільність надання Україні ППО та винищувачів у середній та довгостроковій перспективі, пише Financial Times.

Раніше заступник голови Пентагону Колін Каль заявляв, що у США обговорюють питання виділення винищувачів четвертого покоління для України, але на передачу підуть роки.

Нагадаємо, The Washington Post із посиланням на представників розвідки США повідомила, що нещодавні успіхи ЗСУ підживлюють почуття оптимізму щодо спроможності України зможе повернути собі нові території найближчими тижнями та потенційно витіснити росіян із земель, які вони захопили у лютому.