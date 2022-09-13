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Рашисты планируют закрыть выезд из Крыма, фото: RT

Из Крыма запретят выезжать без разрешения военкомата оккупантов — СМИ (ДОКУМЕНТ)

13 сен 2022, 16:09
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Рашисти вже з 19 вересня планують обмежити виїзд із тимчасово окупованого Криму — для цього потрібно буде мати письмовий дозвол військкома.





Про це повідомляє видання Qirim. news, до рук якого потрапив документ військового комісаріату окупантів, призначений транспортній компанії «ТРАНСКАРГО».

У цьому документі йдеться про організацію призову з мобілізації, нові правила переходу Керченський міст та обмеження виїзду.

Для виїзду за межі «республіки Крим», водія та особам, що супроводжують вантаж, з переліку військовозобов’язаних, при собі потрібно мати письмовий дозвіл військового комісаріату з обов’язковим вказанням дати повернення, — зазначається в документі.

Рашисти планують закрити виїзд з Криму, фото: Qirim.news

Нагадаємо, за оцінками західної розвідки, рашисти на тлі військових поразок в Україні можуть вдатися до проведення загальної мобілізації.

Джерело: Qirim. news


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